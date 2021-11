Boris Johnsons tweet udløser voldsom diplomatisk krise mellem Frankrig og Storbritannien

Normalt er det muligt at se mindre grupper af irakere, kurdere eller afghanere enten alene eller ledsaget af hjælpere fra ngo’er gøre mindre indkøb i minimarkeder i udkanten af Calais. Men kun to dage efter 27 mænd, kvinder og børns druknedød i Den Engelske Kanal onsdag var Calais nærmest støvsuget for mennesker, som venter på en lejlighed til at krydse Kanalen.

Enkelte havde dog vovet sig frem til udkanten af byen, hvor fem kurdiske mænd søgte ly for regnen langs en af de mange nedlagte lagerbygninger ved udfaldsvejene.