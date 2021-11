Den gode nyhed er, at Danmark har været bedre end mange andre til at tiltrække arbejdskraft fra de andre EU-lande. Den dårlige nyhed er, at vi kom fra et meget dårligt udgangspunkt og stadig ligger lavt.

»Det er ikke underligt – vi er et lille land og et lille sprogområde. De store lande tiltrækker som store sprogområder flest«, siger arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholz fra Københavns Universitet.