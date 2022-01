Michael Jarlner har igen kigget i krystalkuglen: Her er hans forudsigelser for verden i 2022

Biden, Joe. Det bliver et møgår for demokraterne i USA. Ved midtvejsvalget 8. november risikerer de at miste flertallet i begge Kongressens kamre. Vi spår, det sker. Senatet er i forvejen delt lige over med 50 til hver, mens flertallet er på sølle otte medlemmer i Repræsentanternes Hus. Et påtrængende tema: fornyelse! Mens mange amerikanere med lave indkomster i øjeblikket oplever stigende priser (se også under P), har mange af de unge, som demokraterne forsøger at få fat i blandt USA’s minoriteter, svært ved at se sig selv i den gerontologiske rigmandselite af hvide frontfigurer som 79-årige Joe Biden, den snart 82-årige leder af demokraterne i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, samt den 71-årige Chuck Shumer, der leder demokraterne i Senatet (se også T).

