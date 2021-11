Sydafrika vil bevare rejseforbindelser trods Omikron

Automatisk oplæsning

Sydafrika står over for en ny bølge af covid-19. Det bliver i givet fald den fjerde bølge.

Det siger Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, søndag aften i en tale til nationen.

Det er den ny Omikron-variant, der driver bølgen i den folkerige provins Gauteng.

Situationen betyder dog ikke, at myndighederne igen overvejer en nedlukning.

I hvert fald ikke lige i øjeblikket, siger Ramaphosa i sin tale.

Men regeringen overvejer at gøre vaccination til en pligt i særlige områder og for visse grupper.

Han siger dog ikke, hvem han har i tankerne.

Videre kritiserer han vestlige lande for at have indført rejserestriktioner mod det sydlige Afrika efter fundet af Omikron-varianten.

Det er sydafrikanske læger og forskere, der har opdaget den nye covid-variant.

Den er nu spredt til en stribe lande fra det sydlige Afrika. Blandt andet er den også nået til Danmark.

Tidligere har netop sydafrikanske forskere kritiseret, at deres land udsættes for andre landes rejserestriktioner, bare fordi forskerne er dygtige nok til at finde en ny variant.

Ramaphosa opfordrer lande, der har indført rejserestriktioner til det sydlige Afrika, til at ændre beslutningen.

»Vi opfordrer de lande, som har indført rejseforbud mod vores land og vore sydafrikanske søsterlande, til hurtigt at ændre beslutningerne«, siger han.

»Ophæv forbuddet, før der sker skader på vore økonomier«.

Ramaphosa mener, at rejseforbud til Sydafrika er uretfærdig diskrimination.

Velhavende lande bør i stedet koncentrere deres kræfter om at hjælpe udviklingslande med at bekæmpe covid-19, mener han.

En lang række europæiske lande, herunder Danmark, er blandt de lande, der har indført skærpede rejseregler for det sydlige Afrika efter fundet af den nye variant.

ritzau