Israel åbner døren for 3.000 etiopiere

Israels regering har besluttet at lade omkring 3000 jøder fra Etiopien komme til Israel.

Det sker på et tidspunkt, hvor situationen er spændt i det afrikanske land.

Der er kampe mellem regeringsstyrker og Tigray-oprørere, skriver Jerusalem Post.

Ifølge Israels lovgivning har enhver jøde lov til at indvandre til Israel.

Selv om de 3000 etiopiere praktiserer jødedom, regnes de imidlertid ikke for jøder i henhold til religiøse skrifter i Israel, skriver nyhedsbureauet AP ifølge netavisen ynetnews.com

Der bor omkring 140.000 jøder af etiopisk oprindelse i Israel.

Denne gruppe anslår, at der fortsat er 6000 jøder i landet på Afrikas Horn.

Mange af de 6000 har længe forsøgt at komme til Israel i henhold til regler om familiesammenføring.

Og samfundet af etiopiske jøder i Israel har siden 2015, da der blev truffet en beslutning om at bringe alle jøder i Etiopien til Israel, presset på for at få de 6000 bragt til den jødiske stat.

På grund af situationen i Etiopien har regeringen i Jerusalem så godkendt, at 3000 kan komme til Israel.

Der er afsat penge til at håndtere sådan en indvandring.

De 3000 er i første omgang personer med direkte tilknytning, defineret som enten forældre, søskende eller børn til israelske statsborgere.

Hvis det viser sig, at antallet af etiopiske jøder, der vil til Israel under denne ordning, overstiger 3000, skal regeringen træffe en ny beslutning og afsætte flere penge.

Tidligere har Israel i to omgange bragt mange tusinde etiopiske jøder til Israel.

Det skete blandt andet i 1984 under den såkaldte Operation Moses.

Da var der frygtelig tørke i Etiopien, og under en hemmelig operation bragte israelerne omkring 8000 jødiske etiopiere ud på syv uger via Sudan, skriver det israelske udenrigsministerium på sin hjemmeside.

I 1991 blev over 14.000 etiopiske jøder fløjet til Israel på under to døgn under Operation Solomon.

