»Vores knalddygtige forskere turde åbent alarmere verden om omikron, og som tak bliver vi boykottet«

En række afrikanske lande har de seneste dage reageret med stor bitterhed over, at det ene rige land efter det andet har lukket grænserne for borgere fra den sydlige del af det afrikanske kontinent. Det sker, efter at sundhedsmyndighederne i Sydafrika sidste uge gjorde verden opmærksom på en ny coronavariant, der har fået navnet omikron.

Omikron eller B.1.1.529, som den nye mutation også hedder, har forårsaget en stigning i coronasmitten i flere provinser i Sydafrika, meddelte landets myndigheder forleden, hvilket omgående fik USA og EU til at lukke for al flytrafik til og fra Sydafrika. Siden fulgte Storbritannien, Canada, Australien, Thailand og mange andre lande, og Japan tog endda det drastiske skridt at lukke sig helt og aldeles af for omverdenen. Flere lande, herunder Danmark, stoppede desuden trafikken fra en lang række lande på det sydlige afrikanske kontinent. Og det selv om omikronmutationen er fundet mange andre steder, også i Danmark.