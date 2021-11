Agent 'Krysantemum' flygtede til frihed i Sydkorea, der nu har sendt hende i fængsel

Song Chun-son, der var medhjælper på en andefarm, tilbragte to og et halvt år i en nordkoreansk arbejdslejr og blev siden tvunget til at arbejde for landets hemmelige politi under Ministeriet for Statssikkerhed. I 2018 hoppede hun så af til Sydkorea i håb om at kunne tage hul på et nyt liv her. Hun uddannede sig til plejehjemsassistent, mens hun arbejdede som servitrice på deltid.

Men så fik agenter fra Sydkoreas kontraspionagetjeneste nys om flere detaljer om hendes fortid i Nordkorea.