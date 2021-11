Sverige registrerer to mistænkte tilfælde af omikron

Automatisk oplæsning

Sverige har registreret to mistænkte tilfælde af coronavarianten omikron.

Det skriver den svenske avis Dagens Nyheter mandag.

Det er to personer i Jönköping, der frygtes at være smittet med den nye variant. Jönköping ligger cirka 150 kilometer øst for Göteborg.

De to er for nylig vendt hjem fra en rejse i Sydafrika, hvor omikron blev konstateret for første gang. Omikron er en nyopdaget coronavariant, der frygtes at være mere smitsom end tidligere udgaver af coronavirus.

Varianten er blevet registreret i en lang række lande, siden den tidligere på måneden blev konstateret i Sydafrika.

Den har også fundet vej til Danmark, hvor der hidtil er to bekræftede tilfælde af omikron. Derudover undersøges ni andre tilfælde, hvor der mistænkes at være tale om varianten, oplyser Statens Serum Institut mandag.

I Sverige bliver de to mistænkte tilfælde mandag undersøgt på et laboratorie hos den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

»Som normalt er de blevet bedt om at holde sig hjemme. Egentlig gælder der ikke andre regler, men vi holder ekstra øje med, at der bliver gennemført en effektiv smitteopsporing, siger Malin Bengnér, der er læge i Jönköping.

