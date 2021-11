Ukraine ser russiske soldater som muligt tegn på invasion

Automatisk oplæsning

Forud for et Nato-møde tirsdag advarer Ukraine om risikoen for en mulig russisk invasion af landets territorie.

»I værste fald vil Rusland ved brug af magt forsøge at flytte grænserne i Europa, som det gjorde i Georgien i 2008 og i Ukraine i 2014«, siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i Kiev mandag.

Han anslår, at der i øjeblikket er 115.000 soldater udstationeret på den russiske side af grænsen mellem Rusland og Ukraine.

»Det, vi ser lige nu, er meget alvorligt«, siger udenrigsministeren.

I samme ombæring afviser han beskyldninger fra Rusland om, at den ukrainske regering er ved at forberede et angreb på dele af det østlige Ukraine, som kontrolleres af prorussiske separatister.

»Ukraine har ingen planer om nogen som helst militær offensiv i Donbas-regionen«, siger Kuleba.

Han tilføjer, at regeringen i Ukraine fortsat er interesseret i at finde en politisk løsning på konflikten.

Sidste fredag kaldte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, rygter om en påstået russisk invasion for ’en skræmmekampagne’.

»Jeg tror ikke, at situationen er værre nu, end den var i foråret«, sagde præsidenten.

ritzau