Omstridt højrefløjsprofil stempler ind i fransk præsidentvalg

Den omstridte franske højrefløjspolitiker og kommentator Eric Zemmour har tirsdag meddelt, at han er blandt kandidaterne til præsidentposten ved valget i Frankrig næste år.

Den 63-årige Zemmour, der flere gange er blevet beskrevet som ’Frankrigs Donald Trump’, har tidligere antydet, at han vil stille op. Han erklærede sig som kandidat i en videotale lagt ud på YouTube.

»Der er nu ikke længere tale om at reformere Frankrig, men om at redde det, sagde han tirsdag og hævdede, at mange af de franske vælgere end ikke kan kende deres eget land«.

Han meldte sig som kandidat tirsdag. Meningsmålinger har vist, at han har opbakning nok til at udfordre den siddende præsident, Emmanuel Macron, samt højrefløjslederen Marine Le Pen ved valget 10. april næste år.

Kritikere kalder Zemmour ’racistisk’. Hans tilhængere ser ham som en forkæmper for traditionelle franske værdier.

Antifascister og fagforeningsgrupper har planlagt en protestmarch mod Zemmour i weekenden.

Adskillige medlemmer af Zemmours indercirkel var allerede tidligere begyndt at bruge hashtagget #Zemmourcandidat (Zemmourkandidat, red.) på Twitter.

Eric Zemmour har to domme for hadefulde ytringer bag sig.

Han håber, at hans budskab om at bremse immigration og islam i Frankrig vil tale til konservative i et land, der er præget af racemæssige og religiøse spændinger.

Han er en af Frankrigs mest kendte og kontroversielle kommentatorer. Han har blandt andet slået sit navn fast ved at advare om muslimernes ’kolonisering’ af landet.

Zemmour mener, at islam er ’uforenelig’ med franske værdier.

Marine Le Pen lader dog ikke til at føle sig truet af sin højreradikale rival.

»Jeg tror, at han ender under ti procent«, sagde hun i forrige uge.

»Med den vold og brutalitet han udtrykker, får han mit projekt til at fremstå endnu mere fornuftigt og gennemførligt«.

Præsident Emmanuel Macron har endnu ikke meddelt, om han går efter en anden femårsperiode. Det ventes dog i vid udstrækning, at han gør.

I midten af oktober blev Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, nomineret som præsidentkandidat for det franske socialistparti.

