Brasilien melder om første tilfælde af omikronvariant i Sydamerika

Brasilien har som det første land i Sydamerika opdaget to tilfælde af smitte med coronavarianten Omikron, oplyste sundhedsmyndigheden Anvisa tirsdag. Varianten er konstateret hos en rejsende, der ankom til São Paulo i Brasilien fra Sydafrika 23. november. Også personens hustru er konstateret smittet.

Den rejsende fremviste en negativ test for covid-19 ved ankomsten. Men før en planlagt returrejse til Sydafrika blev parret testet positiv. En opfølgende analyse af prøverne viste, at de to var smittet med Omikron-varianten. Det skal nu dobbeltkontrolleres i en ny analyse.

De første meldinger om den nye variant kom fra Botswana og Sydafrika i november. Siden er den dukket op i flere lande inklusive Danmark. Torsdag i sidste uge informerede sundhedsmyndigheder i Sydafrika om varianten. Det fik adskillige lande til at indføre restriktioner for rejsende fra Sydafrika og andre lande i det sydlige Afrika. Fredag indførte Brasilien indrejseforbud fra Sydafrika og fem andre lande i området. På det tidspunkt var den rejsende ankommet til São Paulo.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO giver Omikron-varianten grund til bekymring. Forskere verden over forsøger at få fastslået, om Omikron er mere smitsom eller dødelig end tidligere varianter. Det er også uvist, om de eksisterende vacciner mod covid-19 er virksom over for den. Det ventes at tage uger, før forskerne har et svar på de spørgsmål.

