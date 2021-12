Honduras har kurs mod landets første kvindelige præsident

Honduras’ konservative regeringsparti erkender tirsdag lokal tid sit nederlag ved søndagens præsidentvalg. Dermed er vejen banet for, at den venstreorienterede Xiomara Castro kan blive landets første kvindelige præsident.

Lederen af Nationalpartiet, præsidentkandidat Nasry Asfura, fortæller, at han har aflagt Castro et besøg i hendes hjem og lykønsket hende med sejren.

»Nu vil jeg også gerne sige offentligt, at jeg ønsker hende tillykke med sejren«, siger han i en videomeddelelse på lokalt tv med billeder af de to rivaler, der krammer og smiler.

Foto: Comite De Campana Partido Libre/Ritzau Scanpix

Med godt 52 procent af stemmerne optalt tirsdag aften lokal tid har Xiomara Castro opbygget et forspring på næsten 20 procentpoint over Nasry Asfura. Således har Castro foreløbigt opbakning fra 53,4 procent af vælgerne, mens Asfura har sikret sig støtte fra 34,1 procent.

Kort tid efter Asfuras meddelelse lykønsker også den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, Castro med sejren. Han siger, at USA ser frem til at arbejde sammen med hende.

»Vi lykønsker honduranerne med den høje valgdeltagelse, den fredelige valghandling og det engagerede civilsamfund, som kendetegner dette valg. Det signalerer, at der fortsat er et engagement i den demokratiske proces«, siger Blinken.

Selv om valgkommissionen endnu ikke har offentliggjort de foreløbige stemmetal for Kongressen, peger de første resultater på et muligt flertal til Castros venstreorienterede parti, Frihed og Grundlæggelse, og dets vigtigste allierede. Dermed ser en turbulent tid under Nationalpartiet ud til at være forbi. Partiet har været forfulgt af skandaler og korruptionsanklager, især under den afgående præsident Juan Orlando Hernández’ to embedsperioder. Hernández er ekstremt upopulær i Honduras og har været involveret i en sag om narkohandel ved en amerikansk domstol. Han nægter sig skyldig, men han risikerer at blive tiltalt, når han forlader præsidentposten.

Xiomara Castro er gift med tidligere præsident Manuel Zelaya, der blev afsat ved et kup i 2009.

ritzau