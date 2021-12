Det er ulovligt, men de såkaldte »pushbacks« bliver brugt i stigende grad: »Jeg når lige at få et glimt af håb, men så bliver jeg sendt tilbage til skoven igen«

Flere EU-lande forhindrer i stigende grad migranter i at søge asyl ved med magt at skubbe dem tilbage over grænsen, viser dokumentation. Det er blevet sværere for EU-ledere at benægte de såkaldte pushbacks.