Rusland: Ukraine har mobiliseret titusindvis af soldater i øst

Rusland siger, at Ukraine har mobiliseret titusindvis af soldater nær de separatistiske områder i den østlige del af landet. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, advarer om, at Rusland må betale en høj pris for enhver aggression mod Ukraine.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor russerne også beskyldes for at have sendt styrker til grænseområdet til Ukraine. Ifølge Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har Rusland samlet 115.000 soldater nær grænsen til Ukraine. Det er blandt andet på den annekterede Krim-halvø. Det er også i to regioner i øst, som er besat af prorussiske separatister.

Ukraines regering opfordrede efter et møde med den britiske udenrigsminister, Liz Truss, onsdag til fælles »afskrækkelse over for russerne«.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, har onsdag opfordret til direkte forhandlinger med Rusland om at få afsluttet den otte år lange konflikt med prorussiske separatister i den østlige del af landet.

»Vi må sige sandheden, som er, at vi ikke kan få afsluttet konflikten uden direkte forhandlinger med Rusland«, siger den ukrainske præsident, som onsdag holdt sin årlige tale til landets parlamentsmedlemmer.

Den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal, er af den overbevisning, at Rusland »absolut« stod bag et kupforsøg i Kijev. Ifølge ham stod Rusland bag planer om at organisere et kup, der skulle vælte den ukrainske regering. Det sagde Sjmyhal tirsdag med henvisning til efterretningsoplysninger.

Sjmyhal var tirsdag i Bruxelles for at tale med ledende EU-politikere. Han understregede her, at en af hovedgrundene til Ukraines ønske om at blive optaget i EU er, hvad han kalder russisk aggression, dets militære oprustning og dets annektering af Krim i 2014. Det gælder også hybridangreb, som er aggressive, krigsagtige handlinger med andre midler.

