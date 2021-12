EU vil investere gigabeløb i infrastruktur ude i verden

EU-Kommissionen vil investere op mod 300 milliarder euro i infrastrukturprojekter rundt om i verden frem mod 2027, men særligt i udviklingslande, meddeler EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde onsdag. Hun oplyser, at projekterne skal fremme EU’s prioriteter, som blandt andet er klima og det digitale område. EU-Kommissionens tiltag ses af mange som et svar på lignende initiativer fra Kina.

»Lande har brug for troværdige partnere til at udvikle projekter, som er bæredygtige og holdbare. Vi vil vise, at en demokratisk og værdibaseret fremgang kan levere og leve op til lokale behov og tackle globale udfordringer«, siger hun.

Von der Leyen tilføjer, at mulighederne for investeringer i dag er relativt begrænsede. Kina har et omfattende ’Belt and Road-initiativ’. Det omtales også som den ’nye silkevej’. Det går ud på at vinde frem og forbedre de strategiske muligheder i blandt andet Afrika og Asien. Kinas store silkevejsprojekt er blevet beskyldt for være en skjult ’gældsfælde’, som skal hjælpe kinesiske selskaber.

Ursula von der Leyen siger onsdag, at lande har brug for »bedre tilbud end kinesiske investeringer«:

»Det her er et ægte alternativ til Kina«.

Hun uddyber ikke, hvorfor EU’s investeringer er bedre end de kinesiske. EU-Kommissionen fremhæver imidlertid i dokumenter, at EU giver lande, der ønsker investeringer, mulighed for at arbejde sammen med en troværdig partner, som bygger broer snarere end at skabe afhængighed. Det fremstår umiddelbart som en hentydning til det kinesiske alternativ uden at nævne Kina direkte. Investeringerne har fem fokuspunkter. EU vil have fokus på det digitale, klima, transport, sundhed og uddannelse, når de investerer i udviklingslandene.

