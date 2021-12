Frustration i Tyrkiet: »Vores penge er ikke længere noget værd«

Der er udbrudt sporadiske protester over hele landet, og oppositionspartier har indkaldt til en række offentlige møder for at kræve en ny regering, efter at liraen faldt brat i kurs i sidste uge. Den seneste uges uro følger oven på flere måneder, hvor tyrkerne har fået værre vilkår økonomisk. Valutaen har tabt mere end 45 pct. af sin værdi i indeværende år, og næsten 20 pct. alene i sidste uge.

Økonomer har relateret valutakrisen til præsident Erdogans direkte indgreb i pengepolitikken og hans ønske om at sænke renten. Liraens seneste styrtdyk skete, efter at Erdogan i sidste uge holdt en tale, hvor han forklarede, at han var fast besluttet på at holde renten så lav som muligt for at fremme den økonomiske vækst. Over for journalister bekræftede han i mandags sin modstand mod at hæve renten igen, mens han var på vej tilbage til Tyrkiet i sit fly fra et besøg i Turkmenistan.