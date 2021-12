EU-naboer til Hviderusland får ja til at bøje asylregler

Polen, Litauen og Letland skal i seks måneder have mulighed for at se bort fra visse regler på asylområdet. Det skal gøre landene bedre i stand til at håndtere migrantsituationen ved grænsen til Hviderusland, foreslår EU-Kommissionen onsdag.

Forslaget kommer, efter at de tre lande har presset på for at få lempelser, og indebærer, at de tre lande får mulighed for at udvide registreringsperioden for asylansøgere til fire uger. I dag siger reglerne, at det skal ske i løbet af 3-10 dage. Landene får desuden lov til at holde migranter i centre ved grænsen til Hviderusland i op til 16 uger, mens asylprocessen går sin gang.

»For at beskytte vores grænser og borgere giver vi fleksibilitet og støtte til medlemslande med at håndtere denne nødsituation. Uden at gå på kompromis med menneskerettigheder«, siger EU-kommissær Ylva Johansson.

Advokater advarer ifølge det politiske medie Politico om, at det i virkeligheden kan bevirke, at der er tale om tilbageholdelse af migranter. EU-embedsmænd afviser imidlertid, at det vil svare til at låse migranter inde.

Kontroversielle regler

EU-Kommissionen understreger, at der er tale om midlertidige regler, der bliver sat i værk under en nødsituation, og tilføjer, at migranterne skal have adgang til advokater, og at landene skal sørge for at give migranterne husly, mad, tøj og sundhedspleje fra dag ét.

Det indskærpes også, at de meget omtalte pushbacks er ulovlige. Pushbacks foregår for eksempel ved, at soldater skubber migranter, som er på vej ind i et land, tilbage over grænsen til Hviderusland.

De midlertidige regler er kontroversielle – også blandt folk i selve EU-Kommissionen, rapporterer Politico. Nogle mener, at det ikke er det rette skridt for at løse migrationskrisen. Forslaget førte til langvarige diskussioner, som gik over den planlagte tid, før der var enighed om det i kommissionen.

EU-Kommissionens forslag kommer, fordi der i månedsvis har været pres på EU’s ydre grænser ved Hviderusland. EU anklager Hviderusland for at hjælpe migranter fra blandt andet Irak til EU’s grænser ved Hviderusland – angiveligt for at svare igen oven på EU-sanktioner mod landet. Hviderusland ønsker at destabilisere EU, lyder anklagen.

De midlertidigere asylregler, som Polen, Litauen og Letland kan bruge, gælder som udgangspunkt i seks måneder, men de kan blive forlænget eller trukket tilbage. De gælder, når borgere, som ikke er fra et EU-land, bevæger sig ind i EU via Hviderusland.

ritzau