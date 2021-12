Palæstinensisk dokumentarist: »Det er i sig selv terror. Vi sover dårligt. Jeg sover dårligt«

Palæstinensisk kvinde og israelsk soldat ved grænseovergangen mellem Jerusalem og det besatte Vestbredden, hvor Israels regering har udpeget seks ngo'er på Vestbredden som 'terror-organisationer'. Palæstinenserne mener, at det er et forsøg på at afskrække vestlige lande fra at engagere sig i det palæstinensiske samfund.