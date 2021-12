Dansk fly skal stoppe menneskesmuglere i Den Engelske Kanal

Et dansk militærfly skal bidrage til at overvåge Den Engelske Kanal, hvor 29 personer i sidste uge druknede under et forsøg på at nå til Storbritannien.

Flyet skal bidrage til at stoppe menneskesmuglere i farvandet, oplyser Forsvaret til Ritzau.

Det var planen, at Challenger-flyet skulle være indsat i Middelhavet i december. Men EU’s agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, har i hast anmodet Danmark om i stedet at bidrage over Den Engelske Kanal.

»Det er bekymrende, som situationen har udviklet sig i Den Engelske Kanal. Blot tre dage efter et ønske fra flere medlemslande har Frontex sendt et fly til Frankrig for at støtte med overvågning«, siger Frontex-direktør Fabrice Leggeri i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at Frontex vil udvide missionen, hvis det er nødvendigt. Indtil videre er det kun det danske fly, som overvåger på vegne af EU. Militærflyet landede i den franske by Lille onsdag 1. december.

»Det er vigtigt at stille op, når Frontex har brug for hjælp. Vi så for nylig en forfærdelig hændelse i Den Engelske Kanal, hvor migranter omkom, både børn og voksne«, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i en skriftlig udtalelse.

Flyet har ifølge Frontex en besætning, som har erfaring med lignende opgaver. Det er udstyret med sensorer og radarudstyr, så det kan støtte grænsevagter på land og på havet.

Søndag 28. november holdt flere EU-lande møde om den kritiske situation med migranter, som risikerer livet i gummibåde i håb om at nå den britiske kyst. Den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, sagde efter mødet i den franske by Calais, at Frontex vil stille med et fly, der skal flyve »dag og nat«. Det skal dække et område fra Frankrig til Holland.

Briterne blev udelukket fra mødet efter diplomatiske uenigheder mellem Frankrig og Storbritannien. Tirsdag 23. november sejlede en båd ud fra den franske kyst. Mindst 29 af dem omkom, da gummibåden kæntrede. Efter den hændelse besluttede franskmændene og briterne at samarbejde.

Men Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, ragede uklar efter en korrespondance, som Johnson delte på sociale medier.

Danmark har tidligere bidraget til overvågning med fly over Middelhavet.

»Der er heldigvis ved at komme en fælles erkendelse af, at Europa er nødt til at tage vores grænser alvorligt. Jeg er ikke imod migration. Men det skal foregå lovligt. Ikke gennem menneskesmuglere«, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig udtalelse.

