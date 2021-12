USA: Rusland har planer om militær aktion mod Ukraine

USA er dybt bekymret over »beviser på«, at Rusland har planer om drastiske skridt mod nabolandet Ukraine.

De planer omfatter blandt andet store militære operationer.

Det siger USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, onsdag på et pressemøde.

»Vi er dybt bekymrede over beviser på, at Rusland har lagt planer om betydelige aggressive træk mod Ukraine. Det er planer, der omfatter forsøg på at destabilisere Ukraine indefra samt storstilede militære operationer«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Foto: Ints Kalnins/Ritzau Scanpix USA's udenrigsminister Antony Blinken.

Blinken beskylder Rusland for at have samlet ’titusinder af ekstra kampsoldater’ i området omkring Ukraines grænse.

»Vi ved ikke, om præsident Putin har taget beslutningen om at invadere. Men vi ved, at han er ved at opbygge kapaciteten til at gøre det med kort varsel, hvis han skulle beslutte det«, siger Blinken.

Han udtaler sig på et pressemøde i Letlands hovedstad, Riga, hvor Natos udenrigsministre har holdt møde.

Den amerikanske udenrigsminister advarer om, at det vil få »vidtrækkende og langvarige konsekvenser« for Rusland, hvis landet udviser aggression over for Ukraine.

»Vi har gjort det klart over for den russiske regering, at vi vil reagere beslutsomt, inklusiv med en række effektfulde økonomiske tiltag, som vi tidligere har afstået fra at bruge«, siger Blinken.

Han tilføjer, at Natos medlemslande er i færd med at »sikre, at Ukraine har midlerne til at forsvare sig«. Ukraine er ikke medlem af forsvarsalliancen, men er et såkaldt partnerland.

ritzau