EU-mekanisme kan koste dyrt: Polsk og ungarsk klage afvises

Der er torsdag nedslående nyheder for Polen og Ungarn.

Deres søgsmål over et nyt værktøj, som kan skære i udbetalinger af EU-midler til medlemslande, der ikke lever op til fælles EU-regler, bør afvises.

Det vurderer Campos Sánchez-Bordona, EU-Domstolens generaladvokat, torsdag.

Generaladvokatens vurdering er ikke bindende for EU-Domstolen, som er EU’s øverste domstol. Men den følger som regel generaladvokatens linje i sine afgørelser.

Polen og Ungarn er begge på kant med EU-lov og frygter derfor det nye værktøj.

Værktøjet er en form for mekanisme, som giver EU-Kommissionen mulighed for at tilbageholde udbetaling af EU-midler til lande, der ikke følger EU’s regler. For eksempel når det gælder retsstatsprincipper.

Ungarn og Polen er i strid med EU over emner som kvinderettigheder, LGBT-rettigheder, migranter, mediefrihed og retssystemer.

EU har før forsøgt at få de to lande til at rette ind, men uden held. Men forhåbningen i EU er, at det nye værktøj og truslen om at tilbageholde penge kan få de to medlemslande til blive mere regelrette.

EU-Kommissionen har endnu ikke brugt værktøjet, selv om EU-Parlamentet har presset på for få det til at ske. Men det bør der altså ikke være noget i vejen for ifølge EU-Domstolens generaladvokat.

