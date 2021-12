Polen og Ungarns håb om at få udbetalt milliarder i coronapenge af EU lider et knæk

En klagesag fra Polen og Ungarn blev torsdag afvist af EU-Domstolens generaladvokat. De to lande ville have rettens ord for, at EU-landene og EU-Parlamentet handlede ulovligt, da de sidste år vedtog et nyt værktøj, som gør det muligt at tilbageholde EU-penge til lande, som overtræder de fælles principper om demokrati og retsstat.

Men det mener generaladvokat Campos Sánchez-Bordona altså ikke. Han peger i stedet på en klar frifindelse af EU’s institutioner og et grønt lys til at bruge retsstatsværktøjet. Generaladvokatens vurdering er ikke juridisk bindende, men en indstilling til EU-Domstolen om, hvordan den bør dømme, når striden skal afgøres i januar.