»Man har hele tiden følelsen af at være jaget«: Sebastian Kurz trækker sig fra politik

Den tidligere østrigske kansler Sebastian Kurz trækker sig helt fra politik.

Det meddeler han på et pressemøde torsdag kort inden middag.

35-årige Kurz havde en kometkarriere og var en af verdens yngste regeringsledere, før han meddelte sin afgang, da han i oktober officielt blev genstand for efterforskning i en korruptionssag.

Han forklarer på pressemødet, at begejstringen for politik er mindsket i løbet af den seneste tid.

»For mig har de seneste måneders udviklinger bidraget hertil«, siger han.

Kurz står dermed til at stoppe som leder for det konservative østrigske parti ÖVP.

Den tidligere kansler erklærer sig ’ekstremt taknemmelig’ for sin tid i politik, men kommer også med flere kritiske bemærkninger om rollen som kansler.

»Man bliver altid observeret tæt. I øvrigt har man hele tiden følelsen af at være jaget«, siger han ifølge Kronen Zeitung.

Kurz er blandt andet under mistanke for at have givet falske vidneudsagn i forbindelse med en undersøgelse af den såkaldte Ibiza-sag.

Derudover står Kurz og en gruppe af mennesker omkring ham over for forskellige anklager om at have fremmet hans karriere med positiv medieomtale på skatteydernes regning.

Ekskansleren har tidligere afvist anklagerne.

Kurz blev i øvrigt denne weekend far, hvilket også har haft en afgørende betydning, forklarer han.

Posten som ÖVP-leder ventes ifølge nyhedsbureauet dpa at blive overtaget af indenrigsminister Karl Nehammer.

Da Kurz i oktober stoppede som kansler, var det anden gang, at han måtte gå af som kansler på grund af en dårlig sag.

I 2019 blev han væltet ved en tillidsafstemning, efter at vicekansleren, Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet, dukkede op på en video, hvor han kom med mere eller mindre lyssky tilbud til en påstået rig, russisk arving på Ibiza.

ritzau