EU-lande straffer involverede i hviderussisk migrantpres

EU’s medlemslande har torsdag vedtaget en femte sanktionspakke mod Hviderusland. De nye sanktioner er rettet mod omkring 30 enkeltpersoner og virksomheder eller organisationer, der har medvirket til migrationspres ved EU’s grænser mod Hviderusland, oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Han siger, han er glad for, at der er enighed om sanktioner mod Hvideruslands regime med præsident Aleksandr Lukasjenko i spidsen.

»Pakken er rettet mod enheder og personer, som står bag Lukasjenkos uacceptable instrumentalisering af migranter. Det er helt afgørende for os, at vi står sammen og ikke accepterer, at sårbare og uskyldige personer bliver brugt som gidsler i det kyniske magtspil, som Lukasjenko og hans regime står for«, siger Jeppe Kofod.

Han oplyser, at det er de første sanktioner fra EU, som direkte rammer aktører, som ifølge EU er involveret i migrantpresset ved EU’s ydre grænser. Sanktionerne kan for eksempel være indefrysning af midler, indrejseforbud i EU, eller at handel med en given virksomhed bliver droppet.

»Det er sanktioner, som skåner den belarussiske (hviderussiske, red.) befolkning, som lider under Lukasjenkos brutalitet og undertrykkelse. De rammer til gengæld dem, der er ansvarlige og involverede i den her instrumentalisering af migranter, som vi har set«, siger Jeppe Kofod.

Kofod: Sanktionerne gør ondt på Lukasjenko

EU beskylder Lukasjenko og hans styre for at have bragt migranter til grænsen mod Polen, Letland og Litauen. Ifølge EU forsøger Lukasjenko at lægge pres på EU ved at sende tusinder af migranter mod grænsen. Det er angiveligt som hævn for de sanktioner, EU tidligere har indført mod landet.

I forvejen er 166 forskellige personer og institutioner i Hviderusland underlagt sanktioner fra EU’s side. Blandt dem er Lukasjenko selv og to af hans sønner.

Tidligere har EU indført sanktioner på grund af Lukasjenko-styrets meget hårde kurs over for de demonstranter, der sidste år protesterede over det valg, som han – ifølge de officielle tal – vandt. EU og flere internationale aktører har ikke anerkendt valgresultatet.

Jeppe Kofod mener, at sanktionerne virker.

»De gør ondt. De lægger pres på Lukasjenko og hans håndlangere. De gør ondt på ham. Og det er også det, de skal. De skal få ham til at stoppe med at bruge migranter som et instrument i forsøget på at presse Europa og resten af verden«, siger udenrigsministeren.

Ritzau