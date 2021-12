FN's hovedkvarter afspærret: Bevæbnet mand sigter på sig selv

FN’s hovedkvarter i den amerikanske millionby New York City er torsdag eftermiddag dansk tid blevet afspærret, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Lukningen sker som følge af meldinger om en bevæbnet mand uden for bygningen. Ifølge AFP har politiet og den bevæbnede mand sigtet på hinanden med våben. Billeder fra stedet viser imidlertid en mand klædt i en rød sweater, der holder et gevær mod sin egen strube.

»FN’s hovedkvarter er lukket. Der er politiaktivitet«, siger en talsmand fra FN til nyhedsbureauet.

Nyhedsbureauet Reuters skriver klokken 18.06 dansk tid, at det kan ses på livevideo fra stedet, at politiet forsøger at indgå i en dialog med manden. Ifølge Reuters så manden ud til at være i omegnen af 60 år, og situationen var for daværende stadig pågående.

Foto: Carlo Allegri/Ritzau Scanpix

New York Citys politistyrke oplyser på Twitter, at trafikken i området er afspærret, mens politiaktionen er i gang.

»Som følge af en politiaktion beder vi jer om at undgå området omkring 42 Street og 1st Avenue. Forvent beredskab i det omkringliggende område«, skriver politiet.

Klokken 18.38 oplyser en talsperson fra FN til Reuters, at en af indgangene til hovedkvarteret er blevet genåbnet, da den bevæbnede mand, som forårsagede afspærringen af hovedkvarteret, står ved en anden indgang. Reuters skriver samtidig, at lokalt politi oplyser, at offentligheden ikke er i fare i forbindelse med hændelsen.

Opdateres ...

ritzau