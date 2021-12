Politiet opfordrer borgere til spare på strømmen i Nuuk

Borgere i den grønlandske hovedstad, Nuuk, opfordres fortsat til at spare på strømmen. Det skyldes, at byen natten til torsdag blev ramt af en strømafbrydelse på grund af stormfuldt vejr, skriver Grønlands Politi på Facebook torsdag. Det er den anden store strømafbrydelse i Nuuk på en uge.

Opfordringen torsdag kommer i et forsøg på at undgå overbelastning af byens nødkraftværk. Derfor opfordres borgere nu til at udsætte både vask og madlavning.

»Vaskemaskiner, radiatorer og ovne bruger rigtig meget strøm – så udsæt alt den vask og madlavning, der kan vente til senere og sluk for radiatorer i de rum, der ikke bruges«, skriver Grønlands Politi.

Tidligere torsdag aften skrev Grønlands Politi, at enkelte områder i Nuuk endnu ikke har strøm. Derfor opfordrer politiet nu de borgere, som ikke har strøm eller varme, til at drage mod Godthåbhallen, hvor der er mad, varme og mulighed for overnatning.

Det første nedbrud begyndte omkring klokken 23.00 mandag og førte til en række forstyrrelser tirsdag. Det var en fejl i et vandkraftværk, der var skyld i den manglende strøm både mandag og onsdag. Fejlen opstod ifølge politiet som følge af kraftige vindstød.

På et tidspunkt var al telefoni i Grønland nede, skrev Grønlands Politi i en pressemeddelelse. Det skyldtes et nedbrud i et datacenter, som gik ned på grund af strømafbrydelsen, oplyste Grønlands Televæsen.

ritzau