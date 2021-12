Franske republikanere fravælger Barnier som præsidentkandidat

Den tidligere EU-brexitforhandler Michel Barnier er ude af kampen om at blive Det Republikanske Partis præsidentkandidat i Frankrig. Efter en elektronisk afstemning blandt partiets 140.000 medlemmer står det klart, at de to kandidater, der skal ud i en anden og afgørende runde lørdag, er regionsrådsformand i Paris og tidligere minister Valerie Pecresse og EU-parlamentarikeren Eric Ciotti fra Nice.

Hvis den moderate Valerie Pecresse vinder lørdagens afstemning, bliver hun den første kvindelige republikanske præsidentkandidat i Frankrig nogensinde. Sammenlignet med Pecresse ligger Eric Ciotti langt tættere på den yderste højrefløj.

Resultatet af første rundes afstemning stemte ikke overens med meningsmålingerne. Her var Michel Barnier og tidligere sundhedsminister Xavier Bertrand blevet spået de bedste chancer for at gå videre.

Selv om præsident Emmanuel Macron fra partiet Republikken Fremad! endnu ikke har meddelt, om han går efter en anden femårsperiode, så er han i øjeblikket favorit til at vinde valget til april næste år. Det ventes i vid udstrækning, at han genopstiller.

Republikanerne havde senest en præsident i perioden fra 2007 til 2012. Det var den senere korruptionsdømte Nicolas Sarkozy.

53-årige Marine Le Pen fra højrefløjspartiet Front National er ifølge de seneste målinger topkandidat til at udfordre Macron. Hun udfordres dog af en anden indvandringskritisk kandidat, den 63-årige journalist og politiske kommentator Éric Zemmour. De to kæmper om stemmerne på højrefløjen. Og Zemmour har tilsyneladende haft succes med sine kampagner mod islam og muslimsk indvandring.

Navnet på Det Republikanske Partis præsidentkandidat vil være klar på lørdag klokken 14.00. Franskmændene går til præsidentvalg den 10. april næste år.

