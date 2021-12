Præsident Emmanuel Macron kommer til at stå over for en stærk og erfaren modstander, hvis den konservative formand for Paris-regionen, Valérie Pecresse, bliver hans modstander i anden runde af præsidentvalget i april 2022.

Medlemmerne af det store borgerlige parti Les Républicains valgte med 61 procent af stemmerne ved en urafstemning lørdag den tidligere minister til partiets præsidentkandidat, mens den mere højredrejede kandidat Éric Ciotti samlede 39 procent.