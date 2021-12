Strømmen er tilbage i Grønland efter reparation af kabel

Elforsyningen til den grønlandske hovedstad, Nuuk, er fredag eftermiddag lokal tid tilbage i normal drift, efter at man har fået repareret et defekt kabel på vandkraftværket i Buksefjorden, oplyser energiselskabet Nukissiorfiit og Grønlands Politi i pressemeddelelser.

Det betyder, at borgerne i Nuuk igen bliver forsynet med el fra vandkraftværket. Dermed kan de forbruge el som normalt. Borgerne kan dog stadig opleve kortvarige udfald. Det kan ske, mens man endnu er i gang med at retablere forbindelsen.

Telekommunikationen er også stabiliseret i hele Grønland. Det oplyser teleselskabet Tusass ifølge pressemeddelelsen fra politiet. Det fremgår dog, at der også på telefoni kan være et efterslæb i Nuuk.

Elforsyningen og telefonnetværket har været hårdt ramt siden det første store nedbrud mandag. Det er især gået hårdt ud over Nuuk, hvor borgerne er blevet opfordret til at spare på strømmen, der er kommet fra byens nødkraftværk.

Årsagen til strømafbrydelsen blev først fundet torsdag. Det skete, da teknikere fra energiselskabet Nukissiorfiit fik mulighed for at inspicere højspændingskablet, som leverer al strøm til Nuuk fra et vandkraftværk, i en helikopter fra Arktisk Kommando, skrev Forsvaret tidligere fredag i en pressemeddelelse.

Her observerede teknikerne, at det bånd, der holdt strømkablerne sammen, var begyndt at trevle op. Det resulterede i, at kablerne løsnede sig og stødte sammen. Det førte igen til flere strømafbrydelser.

I første omgang lød det, at det kunne tage dage eller uger, før situationen var normaliseret. Men der er ifølge energidirektør Kasper Mondrup fra Nukissiorfiit fundet en hurtigere løsning.

»Vores eksperters første vurdering var, at det ville tage op til uger at reparere kablet grundet de vanskelige arbejdsforhold. Men en meget veltilrettelagt indsats i et samarbejde mellem Nukissiorfiit og Airgreenland har resulteret i, at en midlertidig reparation har kunnet gennemføres allerede i dag«, siger han i en pressemeddelelse.

Dermed kommer strømforsyningen ikke længere fra nød-elværket i Nordhavn.

ritzau