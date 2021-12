Tyk sky af vulkansk aske sender hundreder på flugt

Ingen er rapporteret dræbt, men folk er på vild flugt for at komme væk fra en faretruende askesky efter et nyt vulkanudbrud på det østlige Java – Indonesiens tættest befolkede hovedø. Det er anden gang i år, at den 3.676 meter høje Semeru-vulkan i Lumajang-distriktet har været aktiv.

Medier fra BBC til australske aviser og Aljazeera har bragt dramatiske billeder og videoer med råbende mennesker på jagt efter beskyttelse efter udbruddet, der skete klokken 14:30 lokal tid (lørdag morgen halv ni dansk tid). Evakueringen er besværliggjort af, at en bro og noget af vejen mellem det ramte område og byen Malang er styrtet sammen under vægten af tykke mudderlag: Med askeskyen fulgte regn og tordenstorm.