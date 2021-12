Biden og Putin skal tale om Ukraine over videoforbindelse

To af verdens mest magtfulde statsledere, Joe Biden og Vladimir Putin, skal tale sammen over en videoforbindelse i næste uge.

Det oplyser både Det Hvide Hus og det russiske præsidentkontor.

Ved det virtuelle møde skal USA’s præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, efter planen blandt andet diskutere de nuværende spændinger mellem Rusland og nabolandet Ukraine.

Der er angiveligt knap 100.000 russiske soldater samlet nær grænsen til Ukraine. USA frygter en russisk invasion af Ukraine ’allerede tidligt i 2022’. Det sagde et medlem af Biden-administrationen fredag.

Biden meddelte samtidig, at han er ved at sammensætte et udspil omkring Ukraine. Det skal gøre det vanskeligt for Putin at invadere landet.

Foruden Ukraine skal Biden og Putin også tale om situationen i Afghanistan, om atomforhandlinger med Iran og om forholdet mellem USA og Rusland.

Biden og Putin mødtes fysisk ved et topmøde i Genève i Schweiz i juni.

ritzau