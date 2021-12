Tre skiløbere er dræbt af lavine på østrigsk bjerg

Tre skiløbere har lørdag mistet livet efter at være blevet fanget i en lavine på bjerget Lackenspitze i den østrigske delstat Salzburg.

Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA.

I alt 11 personer var afsted på tur lørdag, inden lavinen ramte. Otte personer blev fanget af lavinen, der var omkring 200 meter bred og 500 meter lang.

Nogle af dem blev begravet i op til 4,5 meter dyb sne.

Ud over de tre dræbte, er to personer tilskadekommet og bragt til hospitalet. Det skriver den østrigske avis Salzburger Nachrichten.

Lavinen menes at have ramt omkring klokken 13.45 lørdag. Den skal have ramt i cirka 2400 meters højde - lige under bjergtoppen.

Et af de tre ofre blev genoplivet efter at være blevet fundet. Han døde dog senere på hospitalet af sine kvæstelser.

Det sidste offer blev fundet omkring klokken 17.30.

Gruppen af skiløbere kom fra de østrigske områder Pongau, Ennstal og Ober-österreich, skriver APA. De var alle under 30 år.

Fem helikoptere, bjergredningstjenesten og Røde Kors har hjulpet til med redningsindsatsen. I alt har omkring 120 personer hjulpet.

Bjerget Lackenspitze ligger i kommunen Tweng. Det er ikke så langt fra populære skisportssteder som Bad Gastein og Wagrain.

I området, hvor lavinen ramte, var lavineadvarslen lørdag på niveau 3 over trægrænsen. Det svarer til en væsentlig risiko for lavine.

ritzau