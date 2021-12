Gambias præsident øjner valgsejr - rivaler afviser resultat

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Gambias præsident, Adama Barrow, har kurs mod en klar valgsejr.

Det viser delvise resultater, som valgkommissionen har offentliggjort søndag.

Barrow har vundet 36 af de 41 valgkredse, hvor stemmerne er optalt efter lørdagens præsidentvalg. Der mangler resultater fra 12 valgkredse.

Tre kandidater fra oppositionen har søndag dog afvist at acceptere det foreløbige resultat. Det fremgår af en fælles udtalelse. Årsagen er, at der ifølge dem har været en usædvanlig forsinkelse i optællingen af stemmerne.

I Gambia stemmer man ved at smide en lille marmorkugle i en beholder, der repræsenterer ens foretrukne kandidat. Kuglerne erstatter klassiske stemmesedler og bruges blandt andet på grund af udbredt analfabetisme.

Lørdagens valg var det første i det lille vestafrikanske land med 1,7 millioner indbyggere i årtier uden den magtfulde Yahya Jammeh som kandidat.

Jammeh styrede Gambia med hård hånd i 22 år og anklages blandt andet for at have sendt dødspatruljer ud efter politiske modstandere. Han tabte præsidentvalget i 2016 til Barrow og lever i dag i eksil i Ækvatorialguinea.

Barrow og hans to koner stemte i et valglokale i hovedstaden Banjul. Præsidenten erklærede sig sikker på at blive genvalgt.

Præsidentvalget opfattes som en test af Gambias unge demokrati. Fem partier deltaget i valget. Dertil kommer en uafhængig kandidat.

Blandt Barrows udfordrere regnes Ousainou Darboe som største udfordrer.

Den 73-årige veteranpolitiker har været vicepræsident og udenrigsminister under Barrow. Darboe anklager den siddende præsident for at være mere optaget af sin egen magt end af befolkningens ve og vel.

»Vi kommer alle til at være vindere, hvis valget forløber fredeligt«, sagde Darboe efter at have afgivet sin stemme i Bakau.

Han er blandt de tre kandidater, der har afvist det delvise resultat søndag.

Darboe siger, at Barrow også har svigtet et løfte om at gå af efter tre år.

Jammeh forsøgte at blive ved magten efter sit valgnederlag i 2016, men omfattende pres fra lande i regionen tvang ham 2017 til at overlade magten.

Gambia er omgivet af Senegal ved den vestafrikanske kyst og er et af Afrikas fattigste lande. Halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

ritzau