Stærkt højreorienteret præsidentkandidat skadet ved kaotisk vælgermøde i Paris

Den franske højrefløjspolitiker og præsidentkandidat Eric Zemmour kom søndag lettere til skade under et tumultarisk vælgermøde i Paris.

63-årige Zemmour, der er kendt som politisk kommentator, fik en mindre skade i håndleddet. Det skete, da en person hev voldsomt fat i ham, mens han var på vej på scenen for at holde en tale i den franske hovedstad.

I løbet af Zemmours tale udbrød der også slagsmål blandt publikum.

Søndagens vælgermøde var Zemmours første officielle begivenhed, siden han tirsdag officielt meldte sit kandidatur til den franske præsidentpost.

Han håber at kunne vippe præsident Emmanuel Macron af pinden ved præsidentvalget i april næste år. Macron har været præsident siden 2017.

Eric Zemmour under talen, da der var mere ro på. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

»Der er rigtig meget på spil. Hvis jeg vinder, vil det være begyndelsen på at genvinde verdens smukkest land«, siger Zemmour søndag i Paris.

Her blev han af publikum hyldet for sin indvandringskritiske retorik.

Det var kort efter talens begyndelse, at der udbrød slåskamp blandt publikum. Der blev blandt andet kastet stole efter en række fremmødte aktivister, der havde trykt ’Nej til racisme’ på deres T-shirts.

»Vi ville gerne lave en ikkevoldelig protest«, siger Aline Kremer fra gruppen SOS Racisme, der stod bag demonstrationen.

»Men folk sprang på dem og begyndte at slå dem«, siger hun.

Søndagens vælgermøde gav Zemmour en chance for at genvinde lidt momentum, efter at støtten til ham er faldet i de seneste meningsmålinger.

Målinger viser, at tilhængere på højrefløjen i højere grad foretrækker Marine Le Pen fra partiet Front National som ny præsident.

Zemmour, der har to domme for hadtale, siger, at der var 15.000 fremmødte ved søndagens vælgermøde. Arrangørerne siger, at der var cirka 12.000.

ritzau