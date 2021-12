Myanmars afsatte leder dømt til fire års fængsel

Den afsatte leder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er blevet idømt fire års fængsel.

Det oplyser en talsmand for landets militære styre mandag morgen dansk tid.

Suu Kyi er blevet idømt henholdsvis to års fængsel for at opildne til oprør mod militæret og to års fængsel for at bryde landets coronaregler.

Anklagerne er blot to ud af mange mod den afsatte leder, der risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle anklagerne.

Suu Kyi nægter sig skyldig i alt, hvad hun er anklaget for.

ritzau