Anklager: Hun gjorde unge piger klar til sex

En grøn massageseng, et foto af en kasse med sexlegetøj og en hændervridende hushovmester var nogle af elementerne i den første uge af retssagen mod den britiske overklassekvinde Ghislaine Maxwell, der blandt andet er anklaget for at være rufferske for pædofile rigmænd. Især lokkede og truede hun ganske unge piger til at dyrke sex med sin tidligere kæreste og senere nære ven, den dømte seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein, og hans internationale jetsetvenner, hævder anklageren.

»Hun udså sig sårbare unge piger, manipulerede med dem og gjorde dem klar til mænds seksuelle misbrug«, sagde anklager Lara Pomerantz.