Nu satser Kina på de 'små vaccinerede krigere'

Mens det meste af verden kæmper for at få vaccineret de voksne, er Kina gået i gang med en storstilet kampagne for at få 160 millioner børn fuldt vaccineret inden årets udgang.

Kampagnen består blandt andet af klistermærker med røde blomster, balloner og legetøj til de børn, der melder sig til at blive det, der bliver kaldt ’små vaccinerede krigere’. Den blev sat i værk i slutningen af oktober og havde en flyvende start. Allerede i de første to uger fik 84 millioner børn mellem 3 og 11 år – omkring halvdelen af aldersgruppen – det første af to stik ifølge de kinesiske myndigheder.