For en uge siden kunne tabloidavisen Daily Mirror afsløre, at der 18. december 2020 blev holdt julefest i Downing Street 10 for premierministerens nærmeste rådgivere. De omkring 40-50 deltagere var ifølge avisens kilder samlet i et middelstort lokale til mad og vin, julequiz og selskabslege.

»Det var et covid-mareridt«, berettede en kilde til Daily Mirror.