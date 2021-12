Russisk roulette: Bidens troværdighed står og falder med Ukraine

USA vil ikke nøjes med diplomatiske reaktioner, hvis den øjeblikkelige russiske oprustning ved Ukraines grænse fører til yderligere militære angreb i stil med den russiske invasion af Krim-halvøen i 2014.

Sådan lød præsident Joe Bidens advarsel til den russiske præsident, Vladimir Putin, under en to timer lang video-samtale mellem de to statsledere tirsdag aften dansk tid, hvis man skal tro Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan:

»Præsident Biden så præsident Putin i øjnene og fortalte ham, at vi er klar til at gøre det, vi ikke gjorde i 2014. Vi vil foretrække at kommunikere direkte med Rusland om de konkrete midler, vi er klar til at tage i brug, i stedet for at forhandle gennem medierne, men vi har givet dem klar besked«, sagde Sullivan, kort efter at mødet var afsluttet.