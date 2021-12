Boris Johnson indfører flere restriktioner i England

Boris Johnson fremlagde onsdag aften en række nye restriktioner i England for at få has på den omsiggribende smittestigning, især fra den nye omikron-variant. Det sker efter friske prognoser, som viser, at omikron ifølge de britiske sundhedsmyndigheder vil overhale delta som den mest dominerende coronavariant inden jul.

Englændere skal allerede bære mundbind eller visir i offentlig transport og i butikker. Nu skal mundbind fra fredag også bæres i biografer og teatre og ved indgangen til restauranter, indtil man sidder ned. Både offentligt og privat ansatte opfordres fra mandag til at arbejde hjemmefra.