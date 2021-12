Hongkong-aktivist kendt skyldig i at deltage i højtidelighed

Mediemogulen og demokratiforkæmperen Jimmy Lai er torsdag blevet kendt skyldig i at have deltaget i en mindehøjtidelighed for studenteroprøret i 1989 på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i Kina. Afgørelsen er faldet ved en domstol i Hongkong.

Også to andre aktivister er kendt skyldige, skriver nyhedsbureauet AFP. Sammen med den nu 74-årige Lai deltog de i juni 2020 i en markering til minde om hændelserne i Beijing for over 30 år siden, hvor det kinesiske militær slog brutalt ned på demokratiforkæmpere.

Det bliver ofte omtalt som massakren på Den Himmelske Freds Plads. Tusindvis af personer menes at være blevet dræbt eller kommet til skade, da den kinesiske hær blev sat ind mod demonstranterne.

Gennem 30 år blev de blodige begivenheder mindet i Hongkong, men i 2020 nedlagde myndighederne i byen forbud mod traditionen. Det blev begrundet med coronapandemien. Alligevel mødte tusindvis af borgere op 4. juni 2020. Tidligere har 16 aktivister og politikere fået fængselsdomme på mellem 6 og 10 måneder for at være involveret i ceremonien.

De tre, som torsdag er kendt skyldige, havde som de eneste bestridt anklagerne mod dem. De er derfor de sidste til at blive dømt. I praksis gør det ikke den store forskel, skriver nyhedsbureauet TT.

Får straf på mandag

Både Jimmy Lai, der grundlagde den prodemokratiske Hongkong-avis Apple Daily, journalisten Gwyneth Ho og menneskeretsforkæmperen Chow Hang-tung er i forvejen bag tremmer. De er tidligere blevet straffet for forskellige overtrædelser af en kontroversiel sikkerhedslov, som Kina indførte i Hongkong i 2020. Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Avisen Apple Daily blev i juni år tvunget til at lukke, da myndighederne beslaglagde mediets aktiver. Det skete med henvisning til sikkerhedsloven.

Strafudmålingen mod Jimmy Lai og de to andre aktivister finder sted på mandag, skriver BBC. De dømte risikerer op til fem års fængsel.

ritzau