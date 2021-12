Han havde lyst til at lukke avisen, da kollega blev dræbt. Men de andre sagde ham imod

De har kollegaer, der er blevet dræbt for at have udført deres arbejde. Selv er de begge blevet truet på livet. Alligevel bliver de ved med at bedrive journalistik.

Det meste af tiden er den filippinske journalist Maria Ressa og den russiske journalist Dmitrij Muratov vant til, at det er dem, der stiller spørgsmålene. Men ved dagens pressemøde var det pludselig dem selv, der indtog spotlyset for at svare på spørgsmål. De to får nemlig fredag overrakt årets fredspris på baggrund af kampen for ytringsfrihed i Rusland og Filippinerne.