Masseplyndringer rammer FN-indsats

FN har indstillet uddeling af nødhjælp i byerne Kombolcha og Dessie i det nordlige Etiopien efter »masseplyndringer« af dets lagerhaller.

Plyndringerne er angiveligt foretaget af styrker fra Tigray-provinsen. De kæmper for selvbestemmelse i en form for løsrivelseskrig mod Etiopiens regeringsstyrker.

»Der har været masseplyndringer af lagerhaller mange steder i Kombolcha i de seneste dage. Plyndringerne er angiveligt udført af grupper fra Tigrayas styrker og medlemmer af den lokale befolkning«, siger en talsperson for FN’s Fødevareprogram, Stephane Dujarric.

»Der er stjålet store mængder af humanitære fødevareforsyninger - blandt andet er der plyndret næringsrig mad beregnet for underernærede børn«, siger Dujarric.

Han advarer om, at udviklingen skaber usikkerhed om fødevaresituationen i konfliktområdet i det nordlige Etiopien.

I provinserne Tigray, Amhara og Afar anslås det, at 9,4 millioner mennesker »nu er i en kritisk situation« på grund af mangel på mad’.

Advarslerne fra FN-talsmanden tyder på en stærkt forværret fødevarekrise i forhold til tidligere udmeldinger.

Etiopiens regering erklærede for nylig, at den havde indtaget de to byer, hvor plyndringerne har fundet sted. Men soldater fra Tigray siger, at regeringshæren kun har tilbageerobret områder, hvor de har foretaget »strategiske tilbagetrækninger«.

Modtog fredspris

Krigen i Etiopien vækker dyb bekymring i vestlige lande. De opfattede længe landets premierminister, Abiy Ahme, som fik Nobels fredspris i 2019, som en reformator og en vigtig allieret i Afrika.

Abiy har dog i længere tid trodset de principper, som sikrede ham fredsprisen, og han har afvist forhandlinger med Tigrays Befrielsesfront, TPLF.

Abiys militær er blevet beskyldt for at foretage etniske udrensninger. Ifølge FN har begge sider begået grove krigsforbrydelser.

USA har åbent kritiseret Abiys krigsførelse mod TPLF, mens Kina og Rusland har været mere tilbageholdende.

Krigen i Tigray og naboregionerne har kostet tusindvis af liv. Over to millioner mennesker er blevet drevet på flugt. Det viser tal fra FN.

Etiopien anklages også for at blokere for nødhjælp til Tigray. Flere hundredtusinder mennesker mangler tilstrækkeligt med fødevarer.

Krigen i Etiopien brød ud i november sidste år.

Det skete, da Abiy Ahmed sendte soldater ind I Tigray for at vælte TPLF. Det var en reaktion på en række angreb fra TPLF på statslige militærbaser.

ritzau