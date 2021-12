Mere end 20 amerikanske delstater er klar til at forbyde den frie abort, hvis den amerikanske højesteret næste år giver dem lov til det.

I Californien har abortklinikker og delstatsregeringen derfor lagt en plan for at blive et fristed for abortsøgende. Der er endda lagt op til økonomisk støtte til indgreb, rejse og ophold for kvinder fra andre delstater.