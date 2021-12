Vaccineboosters sætter fattige lande længere tilbage

Mens de rige lande hektisk har optrappet indsatsen for at få det tredje coronavaccinestik i armen på egne borgere, ser det stadig sortere ud for verdens fattigste nationer, hvor mange ikke engang har fået den første dosis. Den situation er blevet yderligere forstærket med tilsynekomsten af den seneste variant, omikron, advarer Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

»Når vi kigger på vores data, så kan vi se, at selv før omikron, blev der i den rige verden givet seks gange flere boosterstik, end der blev givet det første stik i udviklingslandene. Der er en risiko for, at afstanden øges endnu mere«, siger Richard Mihigo, koordinator for WHO’s vaccinationsprogram i Afrika.