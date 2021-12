55 migranter dør i lastbilsulykke få dage efter, at Joe Biden genindfører Trumps grænsepolitik

De seneste mange år har store flygtningestrømme fra Mellemamerika forsøgt at krydse grænsen til via Mexico USA. De flygter fra lande som Honduras, Guatemala og Nicaragua, som lider under korruption, hungersnød og fattigdom. Men jagten mod et bedre liv har sine ofre, og turen mod den anden side af grænsen er ofte risikabel og sommetider dødelig.

Fra oktober 2020 til og med september 2021 døde 557 migranter bare i grænseområdet mellem USA og Mexico. Her omkommer de typisk af hedeslag eller af at fare vild i det store område. Andre når slet ikke så langt, men omkommer på vejen op mod grænsen.