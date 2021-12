Vidne: Epsteins ekskæreste masserede mine bryster, da jeg var 16 år

Anklagerne i sagen mod Ghislaine Maxwell spillede fredag deres sidste kort i bevisførelsen mod jetsetteren.

Det skete, da en fjerde kvinde afgav vidneforklaring om, hvordan Maxwell for år tilbage satte et seksuelt møde i stand mellem hende og den afdøde finansmand Jeffrey Epstein, da vidnet var teenager.

59-årige Maxwells advokater får de kommende dage muligheden for at forberede deres forsvar i retssagen, der går hurtigere end forventet.

En af Maxwells advokater sagde fredag, at forsvarets sag maksimalt kommer til at tage fire dage. Retssagen genoptages 16. december.

Maxwell er datter af og arving til den rige mediemogul Robert Maxwell.

Hun har erklæret sig uskyldig i otte anklagepunkter om blandt andet ulovlig menneskehandel og misbrug af mindreårige piger.

Findes 59-årige Maxwell skyldig, står hun til op til 80 års fængsel.

Britens advokater har under retssagen argumenteret for, at Maxwell er blevet gjort til syndebuk for sin ekskæreste Jeffrey Epsteins forbrydelser.

Epstein tog i august 2019 sit eget liv i en fængselscelle på Manhattan. Han var på det tidspunkt anklaget for menneskeandel og seksuelle overgreb mod kvinder og piger, hvoraf nogle var mindreårige.

Ifølge sagens anklagere hjalp Maxwell med at rekruttere og misbruge nogle af pigerne fra 1994 og 2004.

Under fredagens retsmøde fortalte en kvinde ved navn Annie Farmer om, hvordan Ghislaine Maxwell tog hende på brysterne under en massage, da Farmer besøgte Jeffrey Epsteins ranch i New Mexico i 1996.

Annie Farmer var 16 år på daværende tidspunkt.

»Jeg er bare nødt til at komme igennem det her«

Fra vidneskranken fortalte Farmer også om, hvordan Epstein under besøget en aften kravlede ned i hendes seng og pressede sin krop op imod hende.

»Jeg er bare nødt til at komme igennem det her«, sagde nu 42-årige Annie Farmer, da hun blev bedt om at sætte ord på, hvad hun tænkte under episoden.

Ifølge hende var hun rejst til ranchen, fordi hun havde fået indtrykket af, at Epstein ville hjælpe med at betale for hendes uddannelse.

De 12 nævninger i sagen har tidligere hørt fra tre andre kvinder, der alle har fortalt om, hvordan Ghislaine Maxwell gjorde det muligt for Jeffrey Epstein at misbruge dem.

To af dem var 14 år gamle, da misbruget af dem ifølge anklagerne begyndte.

ritzau