EU vil give politiet et nyt våben mod de største bander

Der er brug for at få gjort reglerne for grænseoverskridende politiindsatser i Europa ensartede. Det er for bøvlet med for mange forskellige regler og aftaler for betjente, der skal eftersætte banditter ind i nabolandene under politijagter, mener EU-Kommissionen, der er på vej med nye vejledninger for politiarbejde, der krydser grænserne.

Den åbner blandt andet for – hvis kommissionen får vejledningens forslag igennem – at udenlandske betjente skal kunne anvende deres skydevåben, hvis de opererer i nabolandet, og det er nødvendigt for at afværge angreb på andre eller i selvforsvar.