Guvernør: Vi har aldrig oplevet en tornado som denne

Flere tornadoer, der har ramt en række stater i Midtvesten i USA, har sandsynligvis kostet mindst 50 mennesker livet alene i Kentucky. Og det er et dødstal, der ifølge guvernør Andy Beshear kan stige. Han betegner det, der har ramt, som »den værste tornado i Kentuckys historie«.

Han har bedt præsident Biden erklære de ramte byer for et katastrofeområde, så de kan få hjælp ikke alene fra delstaten selv, men fra de føderale myndigheder, især den statslige beredskabsstyrelse Fema.

Uvejret over delstaten forårsagede fire tornadoer. En af dem nåede at bevæge sig hele 322 kilometer, inden den gik i opløsning. Det menes at være det længste tornadospor, der nogen siden er trukket i USA’s historie. Foreløbige data tyder på, at tornadoen har suget bygningsdele og løse genstande op til 10 kilometer op i luften.

Tornadoerne har medført yderst voldsomme ødelæggelser, blandt andet af en stearinlysfabrik i Mayfield i Graves Amt, hvor ansatte blev begravet under en kollapset bygning. Det frygtes, at mindst 50 mennesker ligger under ruinerne.

»Vi ved, at vi formentlig vil få flere end 50 døde. Hvis ikke det ligger endnu højere end det. Meldingerne er virkelig hjerteskærende«, mener guvernøren.

»Kentucky har brug for statslig hjællp for at klare det, der er sket. Der er mangel på strøm mange steder. Lige nu er der tydeligvis behov for nødgeneratorer«, skriver Beshear i et brev til præsidenten.

Et andet sted, i Monette i Arkansas, raserede en tornado et plejehjem med hen ved 90 beboere. En af dem mistede livet, mens yderligere en snes mennesker blev kvæstet.

Lagerbygning kollapset

Et andet plejehjem i byen Truman cirka 38 kilometer fra Monette meldes også at være blevet beskadiget. Og ifølge nyhedsbureauet AP er der også meldinger om flere stormskader i Missouri og Illinois.

Det er også gået galt i byen Edwardsville cirka 40 kilometer øst for storbyen St. Louis er der meldinger om adskillige tilskadekomne personer, efter at taget på en lagerbygning ejet af Amazon er kollapset delvist.

En lokal embedsmand siger ifølge AP, at op mod 100 personer menes at have været på nattevagt i bygningen, da taget kollapsede.

Det voldsomme vejr har også afsporet et fragttog, der kørte med giftige stoffer.

Området omkring St. Louis er fredag aften blevet ramt af kraftigt tordenvejr med vindstød på op til 70 kilometer i timen. Det er uvist, om der her har været tale om en decideret tornado.

ritzau og Politiken