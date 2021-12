Trump i ny bog: »Jeg blev vred, og jeg stoppede det. For det var virkelig at gå for vidt«

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump langer i en ny bog ud efter Israels tidligere premierminister Benjamin Netanyahu, skriver avisen The Guardian.

Trump blev i sin tid som præsident betragtet som en nær allieret med Netanyahu. Men ifølge den kommende bog af journalisten Barak Ravid beklagede Trump sig over, at Netanyahu stak en kæp i hjulet på processen om en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne.

»Jeg tror aldrig, at Bibi ville lave en aftale«, siger Trump i bogen, hvor han bruger Netanyahus kaldenavn.

»Jeg havde troet, at palæstinenserne var umulige, og at israelerne ville gøre alt for at opnå fred og lande en aftale. Jeg fandt ud af, at dette ikke var sandt«, siger Trump videre.

Abbas var som en far

Ifølge bogen var Trump frustreret over, at den tidligere premierminister opmuntrede til den fredsaftale, som USA arbejdede på, for så at skabe usikkerhed omkring den. Trump hævder også, at han personligt stoppede israelske planer om at annektere og bosætte nye områder i Vestbredden.

»Jeg blev vred, og jeg stoppede det. For det var virkelig at gå for vidt«, siger Trump og tilføjer, at amerikanerne ikke var glade.

I 2017 mødte Trump den palæstinensiske leder Mahmoud Abbas. Han fortæller i bogen, at de to havde en lang samtale, og at Abbas nærmest var som en far. Palæstinenserne var langt mere interesserede i fred, mener Trump ifølge avisen The Times of Israel.

Ifølge flere medier har Trump og Netanyahu ikke talt sammen, siden sidstnævnte lykønskede Joe Biden med sejren efter det amerikanske præsidentvalg. Journalisten Barak Ravid, der arbejder for det amerikanske medie Axios, interviewede Trump til bogen i april og juli. Bogen udgives først på hebraisk, inden den senere udgives på blandt andet engelsk.

Netanyahu var Israels premierminister indtil juni i år, hvor han ligesom Trump tabte sit valg. Netanyahu har ikke kommenteret Trumps påstande i bogen.

ritzau